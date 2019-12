Praia a Mare, dalla sabbia riemerge una lunga condotta sottomarina La denuncia sui social: un lungo tubo nero è riemerso sulla spiaggia dopo le mareggiate di questi ultimi giorni Condividi su







PRAIA A MARE Le mareggiate degli ultimi giorni e che hanno colpito in particolare la costa tirrenica calabrese hanno lasciato segni tangibili su tutto il litorale. Dai danni ai lungomari (ne abbiamo scritto qui) ai tanti disagi per cittadini e commercianti proprio nelle festività natalizie. Ma non solo. Già perché in alcuni centri turistici, le forti e impetuose onde del mare hanno fatto riemergere dalla sabbia resti e testimonianze che lasciano più di qualche perplessità. E se a Gizzeria Lido era stata ritrovata la carcassa di un’auto (la notizia qui), a Praia a Mare (sul litorale cosentino) è stato ritrovato un grosso e lungo tubo nero.

LA DENUNCIA DI ITALIA NOSTRA A denunciare l’accaduto (come accade spesso in questi casi) è stata la pagina “Italia Nostra Alto-Tirreno Cosentino” che, proprio su Facebook, ha pubblicato alcuni scatti che lasciano ben poco margine di interpretazione. Con ogni probabilità, infatti, si tratta di un pezzo di una condotta o fogna, insabbiata, e che sfociava direttamente a mare. Tanti, ora, gli interrogativi, a cominciare dalla provenienza della condotta. Ennesimo caso, dunque, che testimonia quanto e come i litorali calabresi nascondano più di qualche segreto, svelato puntualmente dalla forza del mare in tempesta.