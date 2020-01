Migliaia di calabresi in piazza per il Capodanno. Le feste di Cosenza e Catanzaro Circa 5mila per il concerto di Clementino nel centro storico. Piene anche le vie del centro nella città dei Bruzi. Il sindaco Occhiuto sul palco: «Anno difficile ma il lavoro continua con nuovi progetti». Catanzaro balla con i Sud Sound System e Nesli. Abramo: «Serata speciale»

COSENZA La tradizione continua, e i cosentini, come accade dal 2000, scendono in piazza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tanta gente per le strade del centro e piazza XV Marzo piena per il concerto di Clementino (sopra nella foto di Federico Treggiari), che ha intrattenuto il pubblico con i suoi pezzi più noti quando la mezzanotte era già trascorsa da un po’. Nonostante il freddo pungente in tanti si sono riversati nelle vie della città dei Bruzi anche dall’hinterland, per quello che ormai è un appuntamento tradizionale. Sul palco per un saluto prima dell’esibizione del rapper napoletano, anche il sindaco Mario Occhiuto. Che ha parlato di «un anno difficile per la città», non dimenticando però di annunciare «nuove attività per il 2020, per offrire un futuro migliore a Cosenza e ai suoi giovani», ricordando che «il Capodanno a Cosenza non è soltanto un evento ma anche una vetrina riconosciuta a livella nazionale».

Poi la festa – iniziata con i 911 alle 23,30 e proseguita con il dj set di Agovino e Nandjno – è continuata davanti a circa 5mila persone fino a tarda notte sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine: imponente, come al solito, il servizio approntato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.