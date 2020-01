Oltre due ore di interrogatorio per il prefetto Galeone. «Con Cinzia Falcone rapporti noti e trasparenti» Ha risposto alle domande del giudice e ha fornito la propria versione dei fatti. Avanzata da parte dei legali l’istanza di scarcerazione. Sammarco: «La nostra assistita si trova in un eco mediatico che ci sembra innaturale e anche un po’ pilotato» – VIDEO

di Michele Presta

COSENZA Non ha tardato neanche di un minuto Paola Galeone. All’interrogatorio di garanzia davanti al gip Letizia Benigno si è presentata con largo anticipo e ha aspettato l’arrivo del giudice insieme ai suoi legali Nicola Carratelli e Franco Sammarco. Due ore buone di colloquio con il giudice che ne ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari in seguito all’iscrizione del registro degli indagati per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il gip, con l’interrogatorio di oggi, ha acquisito la versione dei fatti dell’ex prefetto di Cosenza, attualmente sospeso dall’incarico, dopo che nei giorni di Natale, Cinzia Falcone, imprenditrice e presidente dell’associazione Animed ne aveva denunciato l’episodio che l’avrebbe riguardata direttamente attraverso la spartizione di 1200 euro residui di un fondo di rappresentanza in dotazione all’ente governativo.

«La dottoressa ha reso la sua versione dei fatti con assoluta coerenza, trasparenza e limpidità», ha dichiarato all’uscita del tribunale Franco Sammarco che contestualmente ha confermato come insieme al suo collega abbiano disposto tutto per l’istanza di scarcerazione. Per quanto riguarda la conoscenza con Cinzia Falcone, Paola Galeone ha riferito al gip come si trattassero di «rapporti ben conosciuti e trasparenti in termini di assoluta cordialità». In attesa che il gip convalidi o meno l’arresto i legali del funzionario governativo lavorano anche al possibile ricorso al Tribunale delle Libertà. «Aspettiamo intanto le determinazioni del gip». Paola Galeone, secondo quanto riferito dai suoi legali ha «Dato la versione realistica, di quelli che sono stati i fatti» di certo la vicenda l’ha turbata e parecchio.«Non sta benissimo – spiega ancora Sammarco – è un prefetto che si trova in una situazione di particolare attenzione mediatica. Direi che è anche un po’ innaturale e mi sembra troppo pilotata. A me non è mai capitato che in tempo reale si conquistassero pagine intere di quotidiani nazionali».