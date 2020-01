Cinzia Guercio è il nuovo prefetto di Cosenza Proviene da Isernia dove dirige la Prefettura dal 2018. Sostituisce Paola Galeone travolta dall’inchiesta su una presunta “mazzetta” intascata dall’imprenditrice Falcone (che l’ha denunciata)

Condividi su









COSENZA È Cinzia Guercio il nuovo prefetto di Cosenza. Sarà l’attuale prefetto di Isernia a prendere il posto di Paola Galeone travolta dall’inchiesta sulla presunta “mazzetta” chiesta ed ottenuta dall’imprenditrice Cinzia Falcone, che ha denunciato la funzionaria del ministero dell’Interno. Il precedente prefetto era stato arrestato nei giorni scorsi per il reato di induzione a dare o promettere utilità, ed è ora ai domiciliari e sospesa dal servizio.

L’ufficializzazione della nomina è avvenuta nel corso del Consiglio dei ministri.

IL PROFILO Cinzia Guercio, laureata con lode in Giurisprudenza alla “La Sapienza” di Roma con scuole di specializzazioni e diverse pubblicazioni a sua firma, dopo una carriera in Polizia di Stato è stata nominata per la prima volta prefetto il 3 agosto 2011 e in tale carica ha presieduto diverse commissioni straordinarie per l’amministrazione di comuni e enti. Nel suo curriculum anche l’incarico dal 2013 al 2015 di responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del ministero dell’Interno. Per oltre un anno, per l’esattezza dal 13 febbraio 2017 fino al 9 agosto 2018, è stata nominata direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del dipartimento della Pubblica sicurezza. Ed infine dal 28 novembre 2018 è a capo della prefettura di Isernia. Ora la nuova avventura a Cosenza.