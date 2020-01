Corre nudo in centro a Cosenza, il video diventa virale – IL VIDEO Un uomo di mezza età ha inscenato la sua prestazione in via Brenta. L’intera scena è stata ripresa da alcuni ragazzi. Ancora sconosciute le ragioni che hanno spinto il signore a questo gesto eclatante

COSENZA Un uomo di mezza età che scorrazza, tutto nudo, sulla centralissima via Brenta, a Cosenza. È il protagonista di un video che sta girando su WhatsApp, di gruppo in gruppo, divenuto letteralmente virale in città.

Nelle riprese effettuate da alcuni ragazzi in un’auto, si vede l’uomo – non curante anche del freddo, oltre che delle persone a cui ha calamitato le attenzioni – correre “liberamente”, come se nulla fosse tra le vie cittadine. Non si comprendono ancora le motivazioni che hanno spinto l’uomo a questo gesto.