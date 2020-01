Diamante, scritte con minacce contro Magorno, Aieta e Gentile “Messaggi” intimidatori nella stazione del centro tirrenico. Il sindaco: «Atti intollerabili»

DIAMANTE Nuove scritte minacciose contro alcuni politici a Diamante. «Come già denunciato nei giorni scorsi e nonostante si sia provveduto a cancellarle – si legge in una nota –, balordi continuano a imbrattare i muri delle aree di accesso al binario 2 della stazione ferroviaria di Diamante con scritte offensive e minacce di morte verso il sindaco, senatore Ernesto Magorno che si vede costretto a presentare querela contro ignoti per questi intollerabili atti di inciviltà e vandalismo nei confronti di chi rappresenta le istituzioni». Le minacce riguardano anche Gentile e Giuseppe Aieta, consigliere regionale ed ex sindaco di Cetraro.