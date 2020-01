«A rischio gli interventi programmati». Manca sangue all’Annunziata L’appello del primario del Centro trasfusionale dell’ospedale di Cosenza: «Cerchiamo zero positivo». Domenica 26 gennaio apertura straordinaria della sala prelievi

Condividi su









COSENZA All’ospedale Annunziata di Cosenza «sono a rischio gli interventi programmati». L’appello giunge dal primario del Centro trasfusionale, Francesco Zinno che invita a donare il sangue. E per questo ha predisposto, un’apertura straordinaria della sala donazioni del centro che dirige, per domenica prossima, 26 gennaio, riservata ai donatori per i prelievi in ospedale.

«Manca sangue del gruppo zero positivo – spiega il dottor Zinno –. A rischio gli interventi chirurgici programmati. All’Annunziata ogni giorno vengono effettuate circa cinquanta trasfusioni».

I periodi critici per i sanitari sono l’estate e il post vacanze di Natale. «Possono donare tutte le persone in buona salute dai 18 ai 65 anni – dice il primario del Centro trasfusionale – con un peso corporeo di almeno 50 chili. Donare – conclude Francesco Zinno – può aiutare a salvare le vite ed è utile anche a sé stessi perché si è costantemente sotto controllo con il previsto l’espletamento degli esami di laboratorio».