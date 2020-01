Beccati a Cosenza due pusher Una coppia di giovani è stata sorpresa da una volante della polizia nella autostazione del capoluogo. Sono stati denunciati

COSENZA La Squadra Volante della Questura di Cosenza, nel corso di servizi di controllo del territorio, svolti con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha denunciato due persone straniere per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un giovane di 21 anni e di una diciannovenne. I due sono stati sorpresi nei pressi della stazione dei pullman di Cosenza, nel centro della città. L’uomo aveva cercato invano di disfarsi di due involucri contenenti della marjuana. La donna, invece, ha cercato in tutti i modi di occultare un borsello al cui interno è stata poi trovata una bilancia di precisione e la somma di 365 euro in banconote di piccolo taglio.