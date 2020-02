Arrestato dopo un inseguimento con due chili di marijuana in auto I carabinieri beccano un 39enne di Cassano allo Jonio. E nella perquisizione successiva al tentativo di fuga trovano involucri termosigillati pieni di droga

Condividi su









CASSANO ALL’IONIO I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato questo fine settimana un italiano di 39anni per detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente: l’uomo è stato fermato con la sua macchina mentre trasportava 2 kg di marijuana.

I militari, durante un normale posto di controllo espletato dai militari della Tenenza di Cassano all’Ionio in Contrada Quercia Rotonda, hanno visto sfrecciare davanti a loro una vecchia Fiat Uno di colore verde. È iniziato, così, un inseguimento concluso dopo circa 2 chilometri. All’interno vi era un uomo del posto, conosciuto ai Carabinieri per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. F .G., 39enne, era talmente agitato dal controllo che mentre porgeva i documenti della macchina e la patente di guida ai militari, tremava tutto. I Carabinieri cassanesi hanno deciso di controllare l’abitacolo dell’auto: da una prima verifica approssimativa si notava diverso materiale di muratura posizionato nei sedili posteriori abbassati, ma smuovendolo si sono palesati dei grossi involucri termosigillati, da cui proveniva dell’odore di marijuana. La minuziosa perquisizione veicolare si è conclusa in maniera positiva: nascosti sotto il materiale da lavoro e l’attrezzatura venivano trovati quattro sacchi termosigillati contenenti ciascuno 500 grammi di sostanza stupefacente, per un totale di 2 chilogrammi di marijuana, così come acclarato con i reagenti chimici una volta che la stessa è stata portata in caserma e sottoposta ai routinari test. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti una grossa bilancia di precisione, una macchina per il sottovuoto e degli altri involucri per confezionare lo stupefacente della stessa tipologia di quelli appena sequestrati. La droga, così come tutto il materiale rinvenuto, è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari è stato tradotto, in regime degli arresti domiciliari, presso la sua abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Nella giornata di ieri si è svolto il giudizio al Tribunale di Castrovillari, in cui il gip ha convalidato l’arresto e confermato nei confronti dell’uomo la misura cautelare agli arresti domiciliari.