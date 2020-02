Emergenza casa, le famiglie occupano il comune di Cosenza Una nutrita rappresentanza cosentini che ricevono il sussidio comunale per l’emergenza abitativa, si è barricato al primo piano del municipio

COSENZA Porte bloccate e assemblea permanente. Il primo piano di Palazzo dei Bruzi è occupato dalle famiglie che da diverse settimane sono preoccupate circa l’intenzione del Comune di ridurre il contributo da destinare all’emergenza abitativa.

Già nelle scorse settimane, una nutrita delegazione di cittadini aveva incontrato il sindaco Mario Occhiuto per iniziare una fase di interlocuzione affinché si potesse risolvere la questione senza ridurre la quota che Palazzo dei Bruzi destina alle famiglie bisognose del sussidio (qui la notizia). La delibera di dissesto spinge il comune a fare cassa. In attesa che la terna commissariale inizi a lavorare e che il consiglio approvi un bilancio riequilibrato, la situazione di stallo del Comune non permette di individuare una soluzione che sia concreta per quanto riguarda le 180 famiglie che si trovano tra i beneficiari dell’emergenza sociale. Mario Occhiuto aveva spiegato la posizione dell’amministrazione (qui un nostro servizio). L’idea di base che spinge il primo cittadino a diminuire le risorse trova fondamento nel fatto che diversi cosentini che ricevono i soldi dell’emergenza abitativa, beneficiano anche il reddito di cittadinanza, di cui una quota parte (molto simile a quella erogata dal comune) è destinata proprio a pagare il fitto casa. E’ di qualche giorno fa la manifestazione delle stesse famiglie davanti alla Prefettura, che però non ha sortito nessuno effetto. (mi.pr.)