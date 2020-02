Accoltella un barista per futili motivi, arrestato per tentato omicidio Il 21enne albanese era stato invitato ad uscire dal bagno dell’esercizio commerciale, poi il raptus improvviso. Dopo una breve ricerca è stato fermato dai carabinieri

Condividi su









ROCCA IMPERIALE I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 21 anni responsabile del reato di tentato omicidio.

I FATTI Nel primo pomeriggio di ieri il titolare bar di Rocca Imperiale invita l’ultimo cliente, un albanese residente a Piacenza, ma di fatto domiciliato a Rocca Imperiale, che si stava intrattenendo nel bagno dell’esercizio commerciale, ad affrettare le sue operazioni perché il bar è in chiusura. Uscito dal bagno, però, senza alcun valido motivo e in maniera del tutto inaspettata, il 21 enne aggredisce con un grosso coltello da cucina il titolare, un 28enne del posto ben conosciuto per la sua attività commerciale portata avanti da diverso tempo, colpendolo alle spalle e precisamente alla schiena e alle braccia.

Le grida del ferito attirano l’attenzione di alcuni passanti presenti davanti al Bar, che entrano iper capire cosa stia succedendo e qui trovano il titolare a terra riverso in una pozza di sangue e l’albanese ancora col coltello in mano nell’intento di colpirlo nuovamente. A fermarlo un suo connazionale presente nel bar e successivamente anche la gente giunta sul posto. Il ferito viene soccorso e portato al vicino pronto soccorso di Policoro, mentre sul luogo dell’aggressione giungono i Carabinieri della Stazione di Rocca Imperiale.

Sul posto i militari raccolgono le prime sommarie informazioni dai testimoni e visionano le immagini di videosorveglianza presenti nelle zone circostanti, risalendo così all’identità dell’aggressore, che nel frattempo era fuggito in direzione dei binari della linea ferroviaria jonica. È a quel unto che sopraggiungono altri carabinieri di rinforzo per la battuta di ricerca dell’uomo che verrà rintracciato poco più tardi sulla statale 106, in località San Nicola di Rocca Imperiale. Alla vista dei militari il 21enne prova a nascondersi fra la vegetazione ma viene raggiunto e perquisito. Nelle tasche i carabinieri di Rocca Imperiale ritrovano un lungo giravite a stella che l’uomo non sa giustificare mentre sul giaccone e sui pantaloni individuano macchie di sangue ancora fresche. Nessuna traccia, invece, del coltello col quale colpisce la vittima. L’uomo raccoterà di averlo gettato in un torrente nelle vicinanze.

PROVVEDIMENTI A quel punto il 21enne albanese è stato accompagnato presso la Compagnia di Corigliano e sottoposto alle formalità di rito. D’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari l’uomo è stato arrestato per il reato di tentato omicidio e tradotto tradotto presso la Casa Circondariale del comprensorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.