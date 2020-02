Corigliano-Rossano, 235mila euro per la manutenzione del verde. Stasi: «Al via mappatura del territorio» Avviata una nuova gara per la gestione del decoro urbano. Il primo cittadino: «Basta affidamenti diretti, diamo continuità lavorativa»

CORIGLIANO ROSSANO Quasi 235 mila euro per la manutenzione del verde pubblico e dei servizi complementari connessi. L’obiettivo è sia quello di contribuire a garantire maggiore decoro urbano rispetto al vasto sistema di aree verdi ed urbanistiche cittadine che rispondono anche ad un ruolo paesaggistico, sociale e climatico-ecologico che di migliorare il servizio ad oggi espletato dal personale dipendente, in numero carente rispetto alle necessità del territorio e, quindi, dell’efficacia degli interventi. A darne notizia dell’approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio è il Sindaco Flavio Stasi per il quale si tratta del mantenimento di un altro importante impegno elettorale, politico e sociale assunto con e per la Città. «È in questo modo – prosegue il Primo Cittadino – che riprendiamo e rafforziamo la questione duplice del decoro urbano e della manutenzione. Con un valore aggiunto che – va avanti – tengo a sottolineare: l’inserimento nella gara della ri-piantumazione, della sostituzione di arbusti e di essenze, a partire dal recupero di tutto ciò che andato perduto negli anni passati in cui è mancata questa attenzione e questo servizio. Per raggiungere questi obbiettivi – conclude Stasi – sarà avviata una vera e propria mappatura del patrimonio verde cittadino». «Come è noto – ha detto ancora Stasi – nei periodi di maggiore criticità e compatibilmente con la disponibilità finanziaria il Comune è stato costretto a procedere con procedure negoziate ed affidamenti diretti per periodi limitati di uno o due mesi proprio per garantire condizioni minime igienico sanitarie e di decoro urbano. L’obiettivo sotteso alla nuova gara è anche quello di dare una continuità lavorativa con l’ausilio di sufficiente forza lavoro ed attrezzature idonee»