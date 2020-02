Ritrovato dal Soccorso alpino il 75enne disperso a Tortora La famiglia aveva allertato i carabinieri. L’uomo è stato ritrovato in stato confusionale alle 2 di notte

TORTORA Alle due circa questa notte, una squadra della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha ritrovato in forte stato confusionale il settantacinquenne disperso in un luogo boscato molto impervio del comune di Tortora, sulla costa tirrenica.

L’allarme ai carabinieri era stato dato dai familiari dell’uomo che non vedendolo rientrare hanno chiamato il 112, centrale operativa che ha diramato l’allarme anche al Soccorso Alpino.

Dopo aver costituito un Centro di Coordinamento sul posto, gli uomini del Soccorso Alpino hanno iniziato le battute a pettine nella zona limitrofa ove era parcheggiata l’auto del disperso e alla terza battuta, intorno alle 2, hanno ritrovato l’uomo sfinito e in forte stato confusionale. L’uomo è stato poi affidato, dopo averlo tratto in salvo, alle cure del 118 e all’abbraccio dei familiari.