Terremoto nel Cosentino, epicentro a Castiglione Sisma di magnitudo 2.5 a una profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni

COSENZA Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto di Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza. La scossa è stata registrata dalla sala sismica Ingv di Roma alle 2,39 e si è verificata a una profondità di 9 chilometri. Per questo, pur essendo di magnitudo relativamente bassa, è stata avvertita dalla popolazione. Non si segnalano danni a persone o cose.