Cosenza, Amarelli incontra il “Sessa”: «Impegniamoci per far crescere l’economia» Faccia a faccia tra Confindustria con il suo presidente e il circolo della stampa cosentina. Rosito: «Buona informazione per promuovere i territori»

COSENZA Incontro proficuo tra il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, accompagnato dal direttore Rosario Branda, ed i vertici del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza guidati dal presidente Franco Rosito. Al centro del confronto i temi dello sviluppo con un’analisi sull’andamento dei settori economici, la responsabilità sociale delle imprese, il ruolo fondamentale dell’informazione, l’investimento nelle competenze per rendere attrattivo il territorio, la necessità di operare con fiducia e nel rispetto delle regole. «Non c’è altra strada per questo territorio se non lo sviluppo – ha sottolineato il presidente Amarelli. Dobbiamo impegnarci, senza esitazione e con fiducia a creare, tutti insieme, occasioni per attrarre investimenti, per rendere competitive le aziende e per garantire un futuro ai giovani».

«La promozione della corretta informazione e della conoscenza, insieme alla condivisione di progetti per la crescita della società – ha concluso il presidente del Circolo della Stampa Rosito – rimangono tra i principali obiettivi della nostra attività e sono alla base dell’impegno che cerchiamo di onorare, guidati dall’etica della responsabilità».

All’incontro hanno preso parte, inoltre, per il Circolo della Stampa, il vicepresidente Franco Mollo, il segretario Franca Ferrami, il consigliere Monica Perri (anche nella sua qualità di Responsabile Comunicazione di Confindustria Cosenza), il presidente del collegio dei revisori Francesco Mannarino ed il componente del collegio dei proboviri Enzo Pianelli.