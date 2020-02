Terremoto, il panico corre via Whatsapp. E la Prociv segnala le “bufale” Il dipartimento regionale costretto a ribadire l’ovvio in una nota. «Il sisma non può essere previsto. Chi diffonde notizie allarmanti è perseguibile penalmente»

CATANZARO «In queste ore si stanno diffondendo notizie – anche mediante WhatsApp audio- su possibili scosse di assestamento molto forti che potrebbero interessare la provincia di Cosenza, dove, nella giornata di ieri, si è verificato un evento sismico importante di magnitudo 4.4». La Protezione civile è “costretta” a comunicare su Facebook – tanto per chiarire il livello di panico generato dalle comunicazioni senza controllo e dalla difficoltà di divulgare notizie in maniera corretta – ciò che è ovvio. «Si ribadisce – si legge – per l’ennesima volta che il terremoto non può essere previsto e che ogni informativa di carattere diverso è totalmente priva di fondamento. La nostra Regione ha una pericolosità sismica elevatissima e la storia ci insegna che i terremoti possono verificarsi ed avere anche effetti rilevanti. Di fronte a questo rischio occorre tenere sempre ben presenti i comportamenti da adottare prima, durante e dopo l’evento, in funzione di una indispensabile prevenzione. Si vuole ricordare infine che chiunque diffonde notizie che possono provocare allarme tra i cittadini, è perseguibile penalmente».