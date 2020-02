Coronavirus, un tutorial dei ricercatori Unical per produrre in casa il disinfettante per mani RENDE I ricercatori del laboratorio di Chimica dell’Università della Calabria mostrano come produrre in proprio il disinfettante per mani introvabile nei giorni dell’allarme Coronavirus. Ecco il video pubblicato sul canale…

Condividi su









RENDE I ricercatori del laboratorio di Chimica dell’Università della Calabria mostrano come produrre in proprio il disinfettante per mani introvabile nei giorni dell’allarme Coronavirus. Ecco il video pubblicato sul canale youtube dell’Unical.