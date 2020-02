Finisce fuoristrada e muore schiacciato dalla legna che aveva in auto Un pensionato 73enne di San Benedetto Ullano, città in provincia di Cosenza, è deceduto nel pomeriggio. Era uscito di casa per raccogliere della legna da ardere

COSENZA Un tranquillo pomeriggio d’inverno si è trasformato in un incubo per la famiglia di un 73enne di San Benedetto Ullanno, comune in provincia di Cosenza. L’uomo, da diverso tempo pensionato, aveva raggiunto con la propria auto una zona di campagna dove si trovava accatastata della legna da ardere. Dopo averla accatastata in modo ordinato nella sua macchina si è rimesso alla guida, ma mentre percorreva una strada sterrata, forse complice il peso veicolo, è sbandato finendo fuori strada e morendo schiacciato dal peso della macchina e del legname che si trovava all’interno dell’abitacolo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto, cos’ come quelli dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno proceduto alle operazioni di recupero dell’uomo e dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare la dinamica dell’incidente.