Pauroso incidente sull’A2 tra Cosenza tra Rende e Cosenza: due feriti

COSENZA Pauroso incidente stradale intorno alle 22 sull’autostrada A2 in direzione sud, tra gli svincoli di Rende e Cosenza. Una Fiat 500 bianca, per cause che da ricostruire, ha perso il controllo e si è ribaltata ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Due i feriti: non sarebbero gravi e sono stati trasferiti all’ospedale di Cosenza. Code si sono formate sull’autostrada in direzione Reggio Calabria: la carreggiata sud è bloccata e i mezzi auto vengono fatti uscire a Cosenza Nord. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto, personale dell’Anas e una pattuglia della stradale per i rilievi del caso.