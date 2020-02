Cosenza, muore il 57enne ferito in un incidente sull’A2 COSENZA Ieri il pauroso incidente sull’A2 tra Rende e Cosenza, oggi il decesso all’ospedale dell’Annunziata. E’ morto mercoledì pomeriggio Saverio Veltri, uno dei due feriti nell’incidente dopo il ribaltamento della…

COSENZA Ieri il pauroso incidente sull’A2 tra Rende e Cosenza, oggi il decesso all’ospedale dell’Annunziata. E’ morto mercoledì pomeriggio Saverio Veltri, uno dei due feriti nell’incidente dopo il ribaltamento della Fiat 500 che lo trasportava.

L’uomo aveva 57 anni e lavorava in un panificio. Ieri sera all’arrivo in ospedale le sue condizioni non erano apparse gravissime ma durante la giornata la situazione è progressivamente peggiorata, fino al decesso.