Coronavirus, negativo il test sulla moglie del paziente di Cetraro Il sindaco Aita: «Risultato che ci infonde cauto ottimismo, seguiamo tutte le indicazioni e ne saremo fuori»

COSENZA E’ negativo il test effettuato sulla moglie del paziente dializzato di Cetraro, risultato positivo al test nei giorni scorsi (qui la notizia). Nonostante sia asintomatico, l’uomo è in stato di quarantena e grazie all’aiuto degli ausiliari medici continuerà nei prossimi giorni la terapia di dialisi nel nosocomio tirrenico. Il tampone, come imposto dalle procedure, è stato fatto anche sulla moglie e a dare notizia degli esiti negativi è il sindaco della città Angelo Aita che spiega ai suoi concittadini: «Negativo il test effettuato sulla moglie del paziente risultato positivo al Coronavirus. Il risultato di questo test ci aiuta a infondere in noi un po di cauto ottimismo. Continuiamo a seguire le indicazioni date dal dipartimento Salute della regione Calabria e saremo fuori». L’uomo insieme alla moglie domenica scorsa aveva raggiunto la Calabria in un autobus dove viaggiavano anche altre persone. Molte di queste scese tra Campania, Basilicata e Calabria hanno deciso di sottoporsi a quarantena volontaria per evitare ulteriori contagi.