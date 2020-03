Cassano allo Ionio, ritrovato un cane impiccato ad un palo La barbarie è attenzionata dai carabinieri che stanno indagando. La denuncia dell’associazione Salva Zampe onlus: «Si faccia giustizia»

CASSANO ALLO IONIO Un’ennesima barbarie. È quella che si è consumata questa mattina alla porte di Cassano allo Ionio, dove un cane di taglia medio piccola è stato impiccato ad un palo.

Un gesto di inaudita violenza, non l’unico nell’area della Sibaritide, sul quale starebbero indagando i carabinieri.

La denuncia arriva dall’associazione Salva Zampe onlus che definisce il gesto «ignobile».

Ignoti «hanno impiccato un cane ad un palo, serrandogli la testa con un filo spesso, affinché non si liberasse. Ci vergogniamo di essere concittadini – è l’amaro commento all’episodio – di una persona così spregevole, che ha compiuto un atto abominevole».

L’associazione ha allertato tutti gli organi competenti e lotterà «affinché venga fatta giustizia. Era un maschio di taglia medio-piccola, un cagnetto indifeso e ucciso atrocemente».

Da Salva Zampe onlus invitano «chi sa» a denunciare perché queste violenze non restino impunite. (lu.la.)