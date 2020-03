Vigili in piazza per evitare gli assembramenti. Occhiuto: «Adeguare le strutture sanitarie» Il primo cittadino di Cosenza adotta la linea dura finalizzata a «persuadere alle buone pratiche» ed attacca il Governo: «Diffusione della bozza del Dpcm è stata irresponsabile e superficiale. Raccoglieremo nominativi di chi arriva dalle zone rosse». Adottata ordinanza speciale per intervenire sulla sanità locale

COSENZA «Ieri notte i nostri agenti della Polizia Municipale hanno svolto un’attività di persuasione alle buone pratiche nei confronti dei ragazzi, per evitare assembramenti». Così Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, sui suoi canali social. «Oggi saranno all’Autostazione per raccogliere nominativi di chi arriva dalle nuove zone rosse e per chiedere loro di osservare un periodo di quarantena a casa». «L’irresponsabile e superficiale diffusione della bozza del nuovo DPCM con indicazione delle nuove zone rosse – sottolinea Occhiuto – prima ancora di essere emanato, sta portando ad un vero esodo verso il sud e verso la Calabria. E qui non abbiamo un sistema sanitario preparato a fronteggiare una situazione che si prospetta con un eventuale aumento esponenziale di ammalati».

Il primo cittadino bruzio sostiene poi di essersi mobilitato chiedendo «alle autorità sanitarie regionali di attivarsi immediatamente per dotare la struttura ospedaliera dell’Annunziata di nuovi posti letto in terapia intensiva con ambienti a pressione negativa, da cui l’aria non può uscire. Bisogna farlo subito spostando altri ammalati più gestibili in strutture semivuote e liberando ambienti che possono essere facilmente allestiti con medicali e stanze con pressione negativa. Intanto chiedo ufficialmente ai dirigenti dell’Azienda Ospedaliera di valutare lo spostamento immediato del reparto di ematologia dell’Annunziata in altra sede, inglobando gli ambienti al confinante reparto di malattie infettive. Così facendo le stanze a pressione negativa passerebbero subito da cinque a dieci. È necessario inoltre distaccare subito ulteriore personale medico e paramedico al reparto di malattie infettive in modo che possa formarsi per l’assistenza a queste tipologie di ammalati. Chiedo l’immediata valutazione ed esecuzione delle mie richieste. Non c’è tempo da perdere».

«RIATTIVARE REPARTO MALATTIE INFETTIVE» «Relativamente alla emergenza coronavirus, e in coerenza con le prescrizioni regionali e nazionali, ho adottato una ulteriore ordinanza con la quale ordino alla azienda ospedaliera cittadina: di riportare l’immobile di Malattie Infettive alla sua originaria ed esclusiva funzione, in maniera da garantire più tutela sanitaria in materia virologica; di fornire agli operatori e a chiunque frequenti i reparti mascherine e altri presidi monouso. Ho inoltre raccomandato al Commissario Cotticelli: di rimodulare la distribuzione dei posti letto negli ospedali pubblici; di rinegoziare gli accordi con le cliniche private al fine di prevedere più tutela per la emergenza sanitaria in atto; di reclutare nuovo personale medico».