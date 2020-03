«Donate il sangue». La gara di solidarietà parte da Cosenza L’appello del Centro trasfusionale dopo il calo di donazioni per l’emergenza Coronavirus. «Potete farlo in sicurezza». E, per ora, l’appello funziona

COSENZA L’appello corre sui social da un paio di giorni. Anzi, gli appelli. Il primo è una foto di gruppo dal Centro trasfusionale dell’ospedale di Cosenza. Dice «Io resto in corsia, tu resta a casa. Esci solo per donare il sangue». Il primario Francesco Zinno replica l’invito questa mattina: «Esci solo per donare il sangue. Farlo è sicuro». È la spia di uno dei problemi legati all’emergenza. In tutta la Calabria – Cosenza è soltanto l’avamposto che in questo momento ha più bisogno di generosità – i donatori sono diventati pochissimi. Effetto indesiderato della chiusura e anche di un po’ di timore (immotivato). Zinno, assieme a tutto il centro trasfusionale e ai volontari Avis di tutta la Regione, ha lanciato questa campagna per ribadire che serve sangue e serve al più presto. Si può donare anche su appuntamento. Si chiama il numero 0984681404, si decide l’orario e poi ci si reca al Centro trasfusionale. L’appello – lo ha spiegato Zinno al Quotidiano del Sud – per ora sembra funzionare. «Ieri abbiamo avuto un’ottima risposta dopo gli appelli: sono arrivati quaranta donatori. Il giorno prima ci siamo fermati soltanto a quattordici in tutta la provincia di Cosenza. Diciamo che questa chiamata straordinaria sta funzionando».