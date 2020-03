Coronavirus, trasferito il reparto di Ematologia dell’ospedale di Cosenza COSENZA Il Commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Giuseppina Panizzoli, ha autorizzato lo spostamento del reparto di Ematologia dell’ospedale dell’Annunziata per ragioni di sicurezza e anche per fare più posto a…

COSENZA Il Commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Giuseppina Panizzoli, ha autorizzato lo spostamento del reparto di Ematologia dell’ospedale dell’Annunziata per ragioni di sicurezza e anche per fare più posto a quello di malattie infettive. Lo fa sapere il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che qualche giorno fa aveva emanato un’ordinanza in tal senso, visto che la promiscuità dei due reparti nello stesso stabile viene giudicata pericolosa per i pazienti di ematologia.