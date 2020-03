Coronavirus, anche a Cosenza la sperimentazione dal farmaco antireumatico Si attende la versione del farmaco somministrabile per endovena, ma nel frattempo la versione sottocutanea presente all’ospedale cosentino produce buoni risultati

COSENZA Dall’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Cosenza, guidata da Antonio Mastroianni arrivano buone notizie. In via sperimentale anche a Cosenza si sta utilizzando il farmaco utilizzato originariamente dall’ospedale Monaldi-Cotugno di Napoli. Il farmaco antireumatico, infatti, sta ottenendo degli effetti positivi anche sui contagiati da Coronavirus in cura all’ospedale di Cosenza. I pazienti, starebbero rispondendo bene alla cura del farmaco che la farmacia dell’azienda ospedaliera aveva nella versione che si somministra in modo sottocutaneo. La fase di sperimentazione è in corso anche all’Annunziata di Cosenza, dove, così come negli altri ospedali regionali si è in attesa che arrivi anche la versione somministrabile per endovena. Il protocollo sperimentare circa l’utilizzo di RoActemra, il farmaco – il cui principio attivo è l’anticorpo Tocilizumab – procede in modo positivo anche a Cosenza.