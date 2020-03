Coronavirus, morto a Milano il progettista dell’Unical L’architetto Vittorio Gregotti aveva 92 anni ed è scomparso in seguito alle conseguenze di una polmonite

MILANO È morto Vittorio Gregotti. Nato a Novara il 10 agosto 1927, il grande architetto, urbanista e teorico dell’architettura è scomparso domenica mattina a Milano. Era ricoverato alla clinica San Giuseppe di Milano in seguito alle conseguenze di una polmonite. Il suo ultimo lavoro la ristrutturazione da ex fabbrica a teatro del Teatro Fonderia Leopolda.

A Gregotti si deve il progetto dell’università della Calabria, che fa parte di una fase della sua ricerca indirizzata a compendiare architettura e pianificazione del paesaggio. Gregotti si allontanò progressivamente dal progetto, considerano gli interventi che si sono succeduti nel corso degli anni come una storpiatura dell’idea originale. Un’idea che Gregotti mise nero su bianco nel 2010, in un intervento pubblicato dal Corriere della Sera. Definì – a valle di una visita nel corso della quale tenne una lectio magistralis – l’Unical «ormai totalmente irriconoscibile rispetto al progetto originale», puntando il dito contro l’assenza di politiche del trasporto pubblico che aveva esposto l’ateneo a «un’invasione automobilistica senza regole».