L’ordine degli ingegneri di Cosenza dona un ventilatore polmonare all’Annunziata L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la fondazione Lilli Funaro. La consegna dell’apparecchio, indispensabile per la cura di pazienti che si trovano in terapia intensiva o sub-intensiva verrà effettuata nel corso della settimana

COSENZA Abbracciando l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Lilli Funaro per supportare l’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, con nuove forniture di attrezzature e materiale sanitario, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ha deliberato, all’unanimità, l’acquisto di un ventilatore polmonare di ultima generazione da donare ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva del nosocomio cittadino. «Sono sicuro di aver correttamente interpretato il desiderio di tutti i colleghi iscritti al nostro ordine di essere vicini agli sforzi degli amici medici e di tutto il personale sanitario, coinvolti nel fronteggiare l’emergenza epocale in corso. Abbiamo pensato di farlo attraverso l’acquisto di attrezzature mediche assolutamente indispensabili per affrontare la specifica patologia virale – spiega il presidente provinciale dell’ordine degli ingegneri Carmelo Gallo- Ringrazio poi, a nome di tutto il consiglio dell’ordine, la Fondazione Lilli Funaro, che da sempre ha votato la propria attività alla solidarietà sociale e alla ricerca scientifica». Le attrezzature mediche saranno consegnate questa settimana presso l’ospedale dell’Annunziata.