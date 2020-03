Cuzzocrea dona le indennità da consigliere per la lotta contro il Coronavirus Tre sono le mensilità devolute dal consigliere comunale di Rende e membro del consiglio della Provincia di Cosenza. «Lo faccio con spirito di umiltà e forte senso di responsabilità per chi in queste ore sta lavorando per salvaguardare la nostra salute ed incolumità»

RENDE Il consigliere comunale di Rende e membro dell’assise della Provincia di Cosenza non lascia trascorrere nemmeno 24 ore e dispone che tre indennità relative alla sua funzione politico-amministrativa siano devolute a favore del personale medico cosentino che in queste giorni sta affrontando con sacrifici e spirito di abnegazione l’emergenza da contagio per Coronavirus. «Lo faccio con spirito di umiltà e forte senso di responsabilità per chi in queste ore sta lavorando per salvaguardare la nostra salute ed incolumità». Cuzzocrea è stato tra i primi ad aderire all’appello lanciato da candidato governatore del centrosinsitra Pippo Callipo che proprio nei scorsi giorni aveva esortato i suoi colleghi di palazzo Campanella ad un “sacrificio” economico a favore dell’intero sistema sanitario regionale. Cuzzocrea, rivolge lo stesso appello ai suoi colleghi non solo a Cosenza, ma su tutto il territorio regionale. «È fondamentale altresì che in tal senso si muovano anche Confindustria, Camera di commercio e le altre associazioni di categoria e professionali» sottolinea il consigliere comunale e provinciale. «Sarebbe un ulteriore segno che la Calabria intera, le associazioni di categoria e le istituzioni sono forti e unite verso un obiettivo comune di Salute Pubblica, per sconfiggere un nemico purtroppo al momento invisibile e corazzato».