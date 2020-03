Neonato salvato a bordo dell’elisoccorso Le manovre in volo a bordo del mezzo che stava raggiungendo l’ospedale civile di Cosenza sono state eseguite, nonostante le condizioni, in modo impeccabile. Il piccolo adesso si trova in una termoculla in attesa di abbracciare la madre

Condividi su









COSENZA Un bimbo prematuro è nato a bordo dell’elicottero di soccorso Pegaso grazie alle straordinarie capacità dei membri dell’equipaggio che sono riusciti a realizzare tutte le manovre necessarie ad evitare che le sorti del bambino potessero essere delle peggiori. Il comandante Massimo Lazzaroli è decollato dalla base di Cosenza intorno alle 14 alla volta del Porto Corigliano per una chiamata di intervento primario. Una giovane donna ha iniziato il travaglio e stava partorendo il bambino prematuro e in posizione podalica. Quando è atterrato l’elicottero, il bambino aveva un piedino fuori ed era completamente nero. Il medico di bordo Pasquale Gagliardi, assistito dall’infermiere Pasquale Cersosimo e dal tecnico Andrea Lo Iacono hanno iniziato ad assistere la mamma cercando di salvare il bambino.

A metà strada tra Corigliano e Cosenza, quindi all’altezza di Acri, alle 14,24 è il bimbo è venuto alla luce grazie ad una straordinaria freddezza e lucidità del medico che è riuscito a far partorire la donna senza un’intervento cesareo.

Il bimbo è stato rianimato a bordo e quando l’elicottero è atterrato all’ospedale Annunziata di Cosenza, il medico anestesista, lo immediatamente intubato. Successivamente, con una termoculla, è stato portato nel reparto di pediatria del nosocomio per potergli offrire tutta l’assistenza e controllare gli organi vitali e l’attività cerebrale.

In questo momento di grande emergenza, non è mancato il massimo supporto alla mamma e al bambino da parte dei sanitari. Adesso si trova al sicuro e fortunatamente non sembra aver sofferto danni di alcun genere.