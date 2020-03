Bimbo salvato dall’elisoccorso, nasce nei cieli silani La madre, una donna di Corigliano con complicanze pre-parto, ha allertato il 118. Venuto al mondo prematuro mentre il velivolo sorvolava la Sila verso Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO Da grande potrà raccontare di essere stato salvato e di essere nato in elicottero. È la singolare storia – accaduta nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14,30, – di bimbo nato prematuro, in elicottero, sui cieli silani.

La mamma, una donna coriglianese, era stata inviata nei giorni scorsi all’ospedale di Cosenza per una consulenza. Ricoverata e dimessa questa mattina, appena tornata a Corigliano ha iniziato ad accusare le contrazioni. Una velocissima consultazione col ginecologo e la chiamata al 118 che ha allertato l’elisoccorso, hanno fatto il resto.

Da quanto appreso, pare che l’elicottero abbia accolto la mamma già in fase parto, col bimbo in posizione podalica e con qualche grave complicanza per la posizione del nascituro, venuto al mondo grazie al pronto intervento dei sanitari presenti sul velivolo. Giunto l’Annunziata di Cosenza, dove pare che i medici non abbiano riscontrato problemi, il bimbo è stato ricoverato ed affidato all’incubatrice neonatale. (lu.la.)