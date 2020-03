Vigili del fuoco di Cosenza, altri 32 in quarantena c’è anche il comandante Si allunga l’elenco di persone operanti all’interno della casera sottoposti a quarantena. Ai 57 vigili operativi di ieri si aggiungono 32 tra impiegati amministrativi e funzionari

COSENZA Aumenta il numero di personale operante nel comando provinciale di Cosenza per il quale è stato disposto il regime di quarantena dopo che il tampone sottoposto ad uno dei vigili del fuoco che lavora nella caserma di Viale della Repubblica è risultato positivo al Coronavirus. Nella nuova disposizione di isolamento precauzionale disposta da Massimo Cundari, oltre a lui, rientrano nel regime di quarantena anche 5 funzionari insieme a tutto il personale amministrativo. Si aggiungono ai 57 vigili del fuoco operativi, per i quali nella giornata di venerdì 20 marzo è stato disposto lo stato di quarantena poiché si ritiene abbiano avuto in diversi giorni e occasioni contatti con il loro collega risultato positivo all’infezione da Covid-19 e che tutt’ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Cosenza. Circa l’opportunità di disporre prima questo tipo di provvedimento era intervenuta anche l’Unione sindacale di base che con un comunicato stampa aveva chiesto la quarantena di tutto il personale operante in caserma oltre che di sottoporre il personale a tampone e verificare così una eventuale infezione.