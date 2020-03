Coronavirus, rimanere nel Comune in cui ci si trova: ordinanza dei ministri della Salute e dell’Interno Il divieto di trasferirsi o spostarsi in Comuni diversi entra in vigore oggi. Eccetto solo per lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute

ROMA “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Questo il contenuto di una ordinanza firmata dai ministri della Salute e dell’Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Le disposizioni – si legge – entrano in vigore oggi e sono “efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio”.