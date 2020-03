Bocchigliero, salgono a tre i contagiati da Coronavirus Sono risultati positivi ai tamponi effettuati nelle scorse ore due persone che avevano avuto interazioni con la casa di cura dove si trovava il primo paziente

Condividi su









BOCCHIGLIERO Sale la conta dei pazienti contagiati da Coronavirus a Bocchigliero. Oltre al primo paziente, un anziano ospite di una casa di cura, dai tamponi effettuati nei giorni scorsi è emersa la positività di altre due persone che avevano avuto contatti con la struttura. Al momento si tratta degli unici tre casi accertati nel borgo che si trova all’interno del cuore della Sila cosentina, dove tutto sembrerebbe essere contenuto nel perimetro delle interazioni tra persone riconducibili alla casa di cura. A dare notizia dell’infezione delle due persone è stato, anche in questo caso, il primo cittadino che specifica come: «Entrambi siano stati presi in cura dal sistema sanitario e sottoposti a quarantena domiciliari». Rassicurazioni arrivano anche circa il loro stato di salute: «Sono buone, restiamo in attesa che si abbiano i risultati fatti anche su altre persone in modo tale da avere un quadro completo». Anche il gruppo consiliare di minoranza esprime vicinanza ai due nuovi pazienti risultati contagiati da Covid-19. «Siamo vicini agli interessati e ai loro familiari, cogliamo l’occasione per sollecitare chi di competenza ad effettuare, nel più breve tempo possibile, tutti gli accertamenti del caso e a procedere al trasferimento degli ospiti in una struttura che possa garantire loro la massima tutela sanitaria – scrivono i consiglieri -. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i dipendenti che in questo momento e con tutte le difficoltà del caso stanno continuando a prestare, con professionalità , la loro opera nella struttura. Ci auguriamo che le Autorità mantengano alta l’attenzione su tale situazione al fine di limitare al massimo ogni possibilità di contagio». (mi.pr.)