Cosenza, la quarantena è imbiancata dalla neve Fiocchi sulla città e sulle colline vino ad arrivare in Sila. La precipitazione è iniziata nelle prime ore del mattino

Condividi su









COSENZA Fiocchi di neve a Cosenza e nelle città vicine. L’ondata di freddo annunciata nelle scorse ore si è precipitata anche nella provincia di cosentina, quarantena imbiancata dai fiocchi e sindaci che oltre alla emergenza legata al contenimento della pandemia da Coronavirus da diverse ore sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade ai mezzi di emergenza e a chi si deve spostare per necessità o per raggiungere il posto di lavoro. Imbiancati tutti i casali che fanno da cinta alla città capoluogo e fiocchi che dalle prime ore della giornata cadono anche nella in pieno centro cittadino. Le correnti artiche provenienti dalla Russia hanno investito l’intero cosentino in questi primi giorni di primavera come non avevano fatto nel cuore dell’inverno. Mesi e clima invertiti, gennaio caldo e mite ultimi scampoli di marzo e aprile che si preannunciano con delle temperature un po’ più rigide. I fiocchi di neve accompagneranno il quattordicesimo giorno di quarantena dei cosentini per tutta la giornata salvo poi lasciare il posto a delle correnti di aria caldo-umida provenienti dall’Africa che dovrebbero provocare un innalzamento delle temperature.