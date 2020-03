San Giovanni in Fiore, il municipio (ristrutturato) reso inagibile dalla pioggia L’edificio inaugurato nel luglio 2017 fallisce la prova del maltempo. L’opposizione: «Spesi cinque milioni, siamo senza parole» Condividi su







SAN GIOVANNI IN FIORE La ristrutturazione, durata sei anni, è costata cinque milioni di euro. Ma il palazzo comunale di San Giovanni in Fiore non se n’è troppo giovato, visto il risultato delle nevicate di ieri e delle forti piogge successive. Le foto, pubblicate dal consigliere comunale di opposizione Antonio Lopez, sono eloquenti. Come il suo commento: «A causa della pioggia la nostra casa comunale è inagibile, ristrutturazione costata alcuni milioni di euro, senza parole».

La struttura è stata inaugurata nel luglio 2017; la ristrutturazione è stata finanziata interamente dalla Regione. Ed è stata accolta, all’epoca, con comprensibile soddisfazione dalla politica e dai cittadini. Alla prova del maltempo, però, non ha retto. «Fanno indignare chiunque – ha poi affermato – le immagini dei danni provocati dalla pioggia di stanotte al palazzo municipale di San Giovanni in Fiore, che aveva subito una lunga ristrutturazione costata circa 5 milioni». «Spero che la Procura di Cosenza – continua Lopez – apra subito un’inchiesta per accertare se ci siano state insufficienze nei lavori di ristrutturazione e spreco di denaro pubblico, nonché per individuare eventuali responsabilità penali. È inconcepibile che la sede di un Comune montano sia stata così danneggiata da una pioggia forte, in zona normale e dunque prevedibilissima». «Come presidente della commissione consiliare di Vigilanza – sottolinea Lopez – chiederò all’ufficio tecnico comunale tutti gli atti di questa ristrutturazione e appena possibile li porterò direttamente all’autorità giudiziaria, perché faccia piena chiarezza. Qui ci troviamo di fronte ad un’assurdità, ad un paradosso che chiama in causa anche la responsabilità politica dell’esecutivo e del consiglio comunale. Va verificato, inoltre, se il municipio di San Giovanni in Fiore abbia o meno il certificato di agibilità e chi l’abbia all’occorrenza firmato. Con tutti i soldi spesi si sarebbero realizzate due scuole pubbliche. Chi ha sbagliato paghi di tasca propria i danni prodotti». «Se consideriamo che la ristrutturazione della scuola comunale Corrado Alvaro non è mai stata completata e ha invece peggiorato lo stato dell’edificio in questione, peraltro creando disagi ai minori che la frequentavano, abbiamo – conclude Lopez – il quadro completo dell’inefficienza e dell’irresponsabilità dell’amministrazione comunale del posto, che dovrà risponderne in primo luogo ai cittadini, senza più nascondersi come ha fatto finora».