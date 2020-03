Celico, frana il terreno sotto un palazzo. Evacuate 5 persone Cinque persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Non è da escludere che a provocare lo smottamento siano state la neve e la pioggia che da più di un giorno imperversano nel Cosentino

CELICO La frana è arrivata a valle trascinandosi una macchina e non fortunatamente l’intero palazzo. A Celico la conta dei danni è consistente ma almeno non ci sono morti e feriti. Lo smottamento di via 25 aprile, nel comune presilano è costato per il momento la casa a cinque famiglie (due nuclei familiari distinti) che hanno dovuto lasciare la loro abitazione (in foto) e continuare questo periodo difficile in cui gli spostamenti sono stati limitati al minimo indispensabile nelle case di parenti che si sono prodigate affinché le persone non rimanessero senza neanche un tetto sulla testa. A causare la frana, quasi sicuramente, l’enorme quantità di acqua che si è abbattuta a Cosenza e provincia in questi giorni. Dalla notte piove ininterrottamente mentre nella giornata di ieri nel comprensorio silano sono caduti oltre 10 centimetri di neve. Il tutto si sarebbe verificato nelle prime ore della giornata. Le famiglie subito hanno avvisato i soccorritori, infatti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno messo in sicurezza l’intera area prima ed effettuato le attività propedeutiche a questo tipo di intervento. A cedere è stata l’area antistante al palazzo che era adibita a parcheggio. (m.p.)