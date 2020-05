Proteste fase 2: Cosenza, lavoratori spettacolo in corteo

COSENZA Anche a Cosenza, come in altre 13 città italiane, oggi pomeriggio hanno manifestato i lavoratori del mondo dello spettacolo, che si sono ritrovati davanti alla Prefettura. Chiedono aiuti concreti per il settore e un incontro con le istituzioni per evitare che la crisi in atto, che ha già messo in ginocchio l’intero comparto, porti al licenziamento di migliaia di lavoratori. I manifestanti hanno annunciato di voler mantenere uno stato di agitazione permanente a livello nazionale.