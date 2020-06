Cosenza, il consigliere Cipparrone lascia la commissione “controllo e garanzia”

COSENZA Con una comunicazione indirizzata alla segreteria generale del Comune, il consigliere comunale del Pse, Giovanni Cipparrone ha rassegnato le dimissioni da Presidente della commissione consiliare controllo e garanzia. Su sua espressa richiesta, lo stesso consigliere Cipparrone ha precisato di voler rendere noto il motivo delle sue dimissioni. «Il mio stato di salute – ha scritto Cipparrone nella lettera alla segreteria generale – purtroppo non mi permette di essere presente e di garantire la convocazione delle commissioni. Nella speranza di poter ritornare in Municipio al più presto ed essere utile, in qualità di componente, ai lavori della stessa commissione – conclude nella lettera Cipparrone – l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti».