Cosenza fashion week cambia veste. Nasce Independent Style

COSENZA Giovedì 11 giugno alle 11, in streaming si terrà la conferenza stampa di presentazione di Independent Style, una nuova realtà nazionale nata dall’unione tra più organizzazioni di eventi quali Globe Fashion Cosenza Fashion Week, Barolo Fashion Show e Festival della Moda Pugliese Medit Summer insieme a importanti collaborazioni internazionali come Toronto North Couture, Federazione moda Cinese, Wenzhou University, Assomoda, Angi Italia, Ultraspazio. «Saranno tre mesi di eventi virtuali e reali – annuncia Giada Falcone, presidente di Cosenza Fashion Week – che rendono la Calabria regione protagonista di una moda innovativa e che si apre all’internazionalizzazione dal 13 giugno al 13 settembre 2020».

L’evento vanta dei patrocini gratuiti di: Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Fondazione Calabria Film Commission e Anec Calabria.

Eventi, dibattiti, sfilate e workshop di moda, fotografia e design sono protagonisti della kermesse trimestrale.

Fra i big che hanno già confermato la loro partecipazione: Oliviero Toscani, Giovanni Gastel, Settimio Benedusi, Simone Bramante (una star della fotografia della nuova generazione – 1 milione di follower su Instagram, Gianni Rizzotti, Gianni Molaro (trasmissione Detto Fatto di Rai2), Alviero Martini, Anton Giulio Grande, Mattioli Gioielli e tanti professionisti del settore e stilisti di grandi brand internazionali che verranno annunciati nel corso della conferenza stampa. Per partecipare alla conferenza stampa richiedi il link inviando una mail a: info@cosenzafashionweek.com