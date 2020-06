«Domani le scimmie le mandiamo lì». I dialoghi disumani tra caporali – NOMI E VIDEO

Le intercettazioni dell’operazione Demetra della Guardia finanza. Per i braccianti 80 centesimi a cassetta di agrumi. Alle donne dell’Est Europa 28 euro al giorno, da cui venivano detratti costo di trasporto e vitto

COSENZA «Domani mattina le scimmie le mandiamo lì. Restiamo 40 persone». Sono alcune delle frasi intercettate dai finanzieri di Cosenza che questa mattina hanno eseguito sessanta misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta denominata “Demetra”, che ha individuato due gruppi dediti allo sfruttamento illecito della manodopera e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella piana di Sibari.

I “caporali”, appartenenti al primo sodalizio criminale, composto da 47 persone, gestivano i rapporti con le aziende. I braccianti percepivano 80 centesimi a cassette di agrumi raccolte e tendenzialmente a questo tipo di lavoro erano destinati pakistani o uomini provenienti dall’Africa.

Per la raccolta delle fragole venivano impiegate, invece, donne dell’est Europa che ottenevano come compenso 28 euro al giorno, ai quali venivano detratti i costi di trasporto e vitto, nonostante le condizioni di lavoro fossero comunque disumane.

I NOMI

Queste le misure cautelari decise dal Tribunale di Castrovillari:

Custodia cautelare in carcere:

Gennaro Aloe

Farhan Ahman

Liaqat Ali

Rayna Asenova Angelova

Gianlugi Aloe

Pietro Cariati

Azeemullah Mohammed

Velin Sashev Mahov

Michael Osawe

Fernando Dario Petrone

Stoyan Kanev Stoyanov

Seila Ene

Lhsaine Abdeljalil Ait

Edmond Kolaj

Arresti domiciliari:

Giuseppe Abbruzzese

Gabriele Fiore

Giorgio Meligeni

Giuseppe Virelli

Jamshed Ali

Imran Muhammad

Ion Ionescu

Gennaro Acri

Roberto Marta

Valentina Corona

Roberto Acinapura

Giuseppe Acinapura

Mario Acinapura

Francesco Carlomagno

Concetta Carlomagno

Rosa Carlomagno

Refija Zejnilagie

Felice Giovinazzo

Leonardo Enrico De Giorgio

Luigi De Simone

Vincenzo De Simone

Tiziana Falcone

Benito Paladino

Tiziana Ruberti

Giuseppe Cirigliano

Anna Cirigliano

Giovanni Mazzotta

Natale Sciommarello

Elena Viza

Giuseppe Glinni

Antonio Glinni

Giovanni Lardino

Mariassunta Lardino

Leonardo Pisani

Giandomenico Genovese

Eugenio Ciliberti

Giuseppe Ferrara

Gaetano Ferrara

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:

Eva Ponta

Ilie Gurza

Maria Alexandra Gurza

Ionut Daian Talinga

Mihaela Stoian

Mirela Stoian

Cosmin Gheorghe Ciuca

Elena Mihaela Mrejiuica

Le aziende sequestrate:

DI Acinapura Giuseppe

DI Acinapura Roberto

Azienda agricola Acinapura Sas di Acinapura Roberto

DI Cirigliano Giuseppe

DI Cirigliano Anna

Full Società Agricola srl di San Lorenzo del Vallo

Desifrutta Srls Unipersonale di Corigliano Rossano

DI Ferrara Gaetano

DI Falcone Tiziana

Degiovi srls agricola

DI Glinni Giuseppe

DI Marta Roberto

DI Mazzotta Giovanni

DI Zejnilagie Refija