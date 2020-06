San Giovanni in Fiore, fermate due persone in possesso di un chilo di marijuana

SAN GIOVANNI IN FIORE Un chilo di marijuana pronta a finire sul mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Tanto hanno rinvenuto i carabinieri di San Giovanni in Fiore che per questo motivo hanno posto in stato di fermo due persone pluripregiudicate. Il lavoro dei militari in servizio nella stazione della città florense però non si è esaurito con il blitz che ha portato all’individuazione delle due persone, infatti, sono in corso perquisizioni per cercare di capire se c’è dell’altro stupefacente nascosto e dunque altri soggetti che potrebbero essere riconducibili ai due già posti in stato di fermo. L’indagine dei carabinieri si inserisce in una fitta rete di controlli predisposti per evitare il consumarsi dei reati comuni. L’attenzione dell’arma nel cuore della città silana è massima, infatti, già sul finire del mese di maggio i carabinieri avevano tratto in arresto un ragazzo di 22 anni e deferito un suo coetaneo per i reati di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. In quell’occasione i militari sequestrarono oltre 1400euro in contanti, sintomatico di quanto lo spaccio al dettaglio possa essere redditizio. (mi.pr.)