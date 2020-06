Coronavirus, caso sospetto su un treno per Paola. È stato isolato e portato in ospedale

COSENZA È scattato questo pomeriggio sul treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Paola, il protocollo di emergenza previsto per i passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico in caso di sintomi sospetti. L’uomo, un settantenne diretto a Cosenza, presentava sintomi quali febbre alta e tosse. Il capotreno ha immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha contattato la task force dell’Asp di Cosenza per la gestione del coronavirus. Il passeggero è stato isolato all’interno di un vagone, costantemente assistito e monitorato da personale delle Ferrovie dello Stato. Al suo arrivo a Paola, il settantenne è stato preso in consegna dai medici del 118 e della task force, i quali hanno provveduto immediatamente ad eseguire il tampone rinofaringeo. In attesa dei risultati, il paziente è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza per gli ulteriori accertamenti.