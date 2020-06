Cosenza, forte boato in centro: esplodono due automobili -VIDEO

Paura nella notte nell’area di via Nicola Serra. In corso accertamenti per ricostruire le cause: probabile che una delle due vetture sia stata data alle fiamme e il rogo si sia esteso all’altra. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Un testimone avrebbe visto un giovane fuggire

COSENZA Un boato fragoroso ha scosso il silenzio della notte nel centro di Cosenza. In via Carlo De Cardona, una traversa di via Nicola Serra, sono state registrate due forti esplosioni che hanno agitato il quartiere. Pare che due automobili abbiano preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento e siano successivamente esplose. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il rogo sarebbe stato appiccato a una delle due vetture si sarebbe successivamente propagato all’altra, che era parcheggiata accanto. Il fatto si è verificato intorno alle 23 e ha generato forte apprensione nella zona. Sul posto sono arrivati tre camion dei vigili del fuoco e alcune volanti della polizia per avviare accertamenti e risalire alla causa delle esplosioni. Alcuni testimoni avrebbero visto un giovane fuggire subito dopo il fragore iniziale, causato, forse, dal lancio di una bottiglia incendiaria. Gli investigatori acquisiranno le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella zona.