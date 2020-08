Atti vandalici ad Aprigliano, il sindaco: «Serve un piano di inclusione sociale» Il primo cittadino Alessandro Porco dopo l’arresto di un 34enne auspica un intervento di tutte le istituzioni per «non abbandonare nessuno all’apatia e all’emarginazione» Stampa articolo

APRIGLIANO L’episodio delle cinque auto vandalizzate da un 34enne apriglianese sotto effetto di sostanze stupefacenti (qui la notizia) hanno destato l’allarme non soltanto dei carabinieri ma anche delle istituzioni. E’ il primo cittadino, Alessandro Porco, che nel condannare duramente il gesto compiuto dall’uomo però apre il ventaglio della riflessione. «I fatti accaduti nella notte del 14 agosto – spiega Porco, rappresentano un episodio da condannare duramente. Si avverte, tuttavia, ancora più forte, la responsabilità delle istituzioni verso quei giovani che si trovano in stato di disagio personale e per i quali deve essere modificata la tendenza ad atteggiamenti antisociali.

Da primo cittadino, molto vicino alla mia comunità, sento di esprimere tutto il mio rammarico per quanto accaduto; senza dimenticare che è necessario un piano di inclusione sociale, così come avvenuto nel periodo di lockdown, durante il quale, coinvolgendo molti volontari, attraverso pratiche utili e di sensibilizzazione, mantenendo il dovuto distanziamento, sono stati attivati servizi utili alla comunità: come la sorveglianza del territorio, la consegna di beni di prima necessità, l’attenzione verso i disagi e sollevando le persone anziane e sole dal senso di abbandono e solitudine. Il percorso di reintegro, di molti giovani che, in questo particolare momento, avvertono la difficoltà della socialità con senso di smarrimento per un futuro incerto, passa anche, se non soprattutto, dalla capacità delle Istituzioni di coinvolgere quanti si sentono ai margini della comunità. È questa la missione di questa amministrazione comunale: non abbandonare nessuno all’apatia e alla emarginazione».