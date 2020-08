Il Foggia cerca De Angelis per la panchina L’ex allenatore della Primavera del Cosenza contattato dai pugliesi che attendono un probabile ripescaggio in serie C Stampa articolo

COSENZA Il passaggio di quote da risolvere, il probabile ripescaggio in Serie C e una squadra da allestire in vista della prossima stagione. Sono giorni caldi a Foggia, il club dei due proprietari Pintus e Felleca attende con ansia di conoscere il proprio futuro, ma nel frattempo la dirigenza è scossa dagli attriti tra i due possessori del 50% delle quote societarie, ormai ai ferri corti. Felleca vuole acquistare il totale delle quote ma dall’altra parte Pintus pare proprio non voler cedere il passo.

Bagarre societarie a parte, il club si muove sul mercato con il nuovo direttore Ninni Corda, un passato da allenatore ed ora un ruolo completamente diverso. Spetterà a lui scegliere il futuro allenatore e sono fitti i contatti con Stefano de Angelis, ex tecnico del San Luca che ha scelto di non continuare la sua avventura sulla panchina del club reggino. Libero e pronto ad una nuova sfida, De Angelis accetterebbe di buon grado il trasferimento in Puglia.

Il nodo sarà sciolto nelle prossime ore e l’ex allenatore della primavera del Cosenza è pronto a ritornare in panchina. (f. b.)