Amarelli:«Accelerare sulla realizzazione della banda larga» Appello del presidente di Confindustria Cosenza per la diffusione delle infrastrutture tecnologiche sul territorio: «Occorre colmare rapidamente il digital divide all'interno del Paese»

COSENZA «Le dichiarazioni rilasciate dal Ceo di Tim Luigi Gubitosi circa la necessità di accelerare la diffusione della banda ultra larga in tutta Italia ed in particolare nei distretti industriali, non può non incontrare il favore e l’interesse della categoria degli imprenditori e del territorio». È quanto ha avuto modo di affermare il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli commentando quanto sostenuto dal Ceo di Tim Gubitosi in un intervento articolato circa le problematiche connesse al tema.

«Dopo anni di ritardi – ha continuato il presidente degli industriali cosentini – che hanno contribuito ad accentuare ed acuire le difficoltà connesse al digital divide all’interno del Paese, rese drammaticamente ancora più evidenti durante il periodo di lockdown, apprendiamo questa forte manifestazione di volontà con grande favore per la qual cosa sollecitando tempi celeri e certi».

«Sono proprio le aree più marginali ed in ritardo di sviluppo, infatti, quelle che più di altre hanno necessità della urgente disponibilità di queste infrastrutture – ha concluso Amarelli – servono per la coesione sociale, servono alle imprese indirizzate verso la cosiddetta industria 4.0, servono alla Pubblica Amministrazione per garantire livelli di servizi efficaci ed efficienti ai cittadini, servono a costituire la base di possibili disegni di politica industriale per il rilancio dell’economia e la crescita complessiva, equilibrata ed armonica di tutto il Paese».