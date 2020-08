Castrovillari, sono cinque i candidati a sindaco, 17 liste in campo – I NOMI Così come cinque anni fa si ripropone la sfida da Mimmo Lo Polito, sindaco uscente, e Giuseppe Santagada. Il centrodestra fa cerchio con Lamensa e presenta sei liste. In campo anche il Movimento 5 stelle e “Forza Sud, Movimento Politico Culturale” -TUTTI I CANDIDATI Stampa articolo

di Michele Presta

CASTROVILLARI Sono cinque i candidati a sindaco per la città di Castrovillari. È la città più grande in provincia di Cosenza, insieme a San Giovanni in Fiore, che è chiamata al voto il prossimo mese di settembre. Sarà ancora della partita il sindaco uscente Mimmo Lo Polito, vincitore cinque anni fa al ballottaggio per 11 voti, che ha riunito intorno a sé le anime del centrosinistra attive nell’area del Pollino. Tenterà il bis grazie al sostegno di 4 liste. Per la lista “Democratici per Cv” sono candidati: Dario Alia, Nicola De Biase, Liliana De Santis, Luigi Forte detto Gigi, Chiara Genovese, Umberto Giorgio, Luana Macrini, Giampiero Moretti, Giuseppe Oliva, Pasquale Pace, Caterina Piccoli, Vittoria Presta, Giovanni Saraceni, Maria Silella, Carmine Vacca detto Carmelo, Tina Zaccato. Trovano spazio nei “Progressisti per Castrovillari”: Ernesto Bello, Federica Calabrese, Nicola Castrofino, Francesca Dorato, Vincenzo Esposito, Giuseppina Grillo detta Pina, Gaetano La Falce detto Nino, Rosa Mitidieri detta Rosita, Antonio Notaro, Lina Marta Palazzo, Laura Parisi, Albarosa Passarelli, Giulia Purcigliotti, Domenico Sciannimanico detto Minguccio, Annarita Trocino, Vincenzo Viceconte. La lista del “Partito Democratico” è invece composta da: Francesco Arcidiacono, Angelamaria Bonifati, Laura Capalbi, Cristina Cosentino, Augusto De Padova, Nicola Di Gerio, Giovanna Gramiccio, Ivana Grisolia, Pamela La Camera, Graziella Luzzi, Pasquale Riccio, Era Rocco, Giuseppe Russo detto Pino, Carmine Salonna, Antonio Viceconte, Pier Francesco Vico. Mentre in “Radici per il Futuro” sono candidati: Cristian Di Dieco, Lorena Di Leo, Mattia Di Mare, Luca Teodosio Gazineo, Pasquale Laitano, Angelica La Gatta, Margherita Loiacono, Lorena Martufi, Ayrton Molinaro, Nadia Pace, Umberto Pandolfi, Nicola Rubino, Rosalba Russo, Federica Tricarico, Antonio Vito, Saverio Zofrea. « Ottimo viatico per una buona campagna elettorale è la presenza di tanti volti nuovi di tanta gente che è riconoscibile per quello che fa all’interno della nostra società – ha affermato presentando le liste Mimmo Lo Polito questa mattina – La vera novità e la lista dei soli giovani che garantirà dei posti sia all’interno del consiglio comunale che della giunta. Sono in assoluto le migliori liste che ho avuto in questi anni di candidatura».

LA SFIDA CON SANTAGADA Così come cinque anni fa, a contendere la poltrona al sindaco uscente sarà anche Giuseppe Santagada. Con la sua coalizione “Progetto Civico e Democratico per Castrovillari e Teritorio” Santagada ha costruito 3 liste. In “Solidarietà e Partecipazione” sono candidati: Luisa Antonia Piera Baratta, Francesco Barbino, Mariella Buono, Fabrizio Caivano, Antonio Walter Caruso, Vincenzo Crescente, Teresa Di Maio, Nives Rosalia Giacchino, Leonardo Golia, Leonardo Graziadio, Mariapia Lo Polito, Tiziana Marino, Emanuele Piroli, Carmine detto Francesco Regina, Stefania Ruotolo Fuccia, Antonio Giuliano Stabile.

In “Castrovillari città Viva” hanno trovato posto: Giuseppe Belluscio, Danilo Gaetano Caldora, Giovanni Candreva, Mariagiovanna Citino, Federico De Santo, Sergio Falcone, Luigina Guido, Paolo Invernizio, Arjana Kuka, Marialuisa detta Marisa Leonetti, Antonio Maffia, Rosetta detta Rosanna Maritato, Franca Marozzi, Michele Orefice, Vincenzo Veltri, Vincent Vignieri. Mente nella lista “Alternativa per Castrovillari Impegno comune” i candidati sono: Francesca detta Giovanna D’Ingianna, Nicola Aronne, Giuseppe detto Pino Biasini, Francesco Calvosa, Matteo Calvosa, Giorgia Campanella, Felisia Francesca Forte, Ruggiero detto Remo Macrini, Antonella Mastrolorenzo, Pierfrancesca Pellegrini – Strigaro, Rosetta Petrillo, Francesco Quercia, Giancosimo Scarcello, Stefano Vincenzi, Giovanni Viola, Tiziana Zucco. «La coalizione si è formata dopo lunghi dibattiti e, grazie alla diversità dei componenti, è risultata essere subito fortemente coesa. Il nostro vuole essere un progetto ambizioso, che intende ricostruire rapporti tra cittadini e istituzioni, a mio avviso sfaldato negli anni. C’è molto da fare per Castrovillari, appesantita dal difficile periodo successivo al dissesto finanziario, le cui conseguenze, siamo sicuri, saranno evidenti nei prossimi anni. Liste poche, ma buone – dichiara Santagada – perché crediamo che, alla luce di tante esperienze vissute e viste, non contano i numeri ma la qualità di un progetto politico».

I MUSCOLI DEL CENTRODESTRA Sono sei in totale le liste presentate da Giancarlo Lamensa. Insieme a lui c’è tutto l’establishment del centrodestra calabrese. Presenti i simboli tradizionali, oltre che a quelli di ispirazione civica. Sono 250 gli aspiranti consiglieri del centrodestra. Con “Azione Cittadina” sono candidati: Francesco Dolce, Simona Battisti, Pietro Brillante, Samuele Caputo, Daneiel De Santo, Filomena Ferrari, Maria Furlano, Anna Maria Marrone, Fabio Olmo, Giuseppe Parisi, Marcello Porto, Vittoria Prioli, Angela Pugliese, Federica Spinicci, Giuseppe Stabile, Giuseppe Tebaldo.

Con “Forza Italia” hanno trovato spazio: Rosalba Amato, Valentina Amenta, Serafina Astorino detta Sara, Vincenzo Bellusci, Angelo Canadè, Serena Carrozzino, Tommaso De Capua, Ferdinando De Noia, Gennaro Rosario Esposito, Adele Filardi, Antonio Giorgio, Filomena Ioele, Carmine Lo Prete detto Carlo, Michele Maradei, Pietro Palazzo, Gianfranco Simone. Nei meloniani di “Fratelli d’Italia” sono candidati:Francesco Corrado, Nicoletta Aloise, Irene Maria, Bellusci Loredana, Antonella Caminiti, Francesco Campolongo, Giovanni Antonio Cersosimo, Anna De Gaio, Massimo Di Gaetani, Gianni Etere, Ernesto Frangelli, Serafino Gallicchio, Roberto Grisolia, Nicole Le Voci, Giuseppina Manzo, Francesco Mainieri, Gianfranco Milanese. La lista “Futuro Adesso” è animata da: Pierluigi Abenante, Cecilia Aloia, Francesca Bellizzi, Carlo Cavaliere, Concetta Cera, Rossella Cosentino, Emmanuele Curia, Antonio De Biase, Valentina De Luca, Ferdinando Falcone, Marco Falcone, Annamaria Iannelli, Domenico La Provitera, Emanuele Masala, Gabriele Mario Pacenza, Francesco Rocco. Mentre con “Lamensa Sindaco” hanno trovato posto : Tiziana Antonica, Olena Bardash, Vittoria Belmonte, Federica Cama, Eugenio Costabile, Jiulian Di Dieco detto Julio, Vanessa Iaconetti, Emanuela Madia, Francesco Martino, Giuseppe Minasi, Gaetano Passarelli, Maria Grazia Perfetto, Giuseppe Russo, Roberto Senise, Sara Carolina Verri, Sara Zicari. Nello schieramento dello scudo crociato dell’Unione di Centro, “Udc” sono candidati: Elisabetta Aversa, Grazia Baratta, Lucia Brulino, Agnese Conte, Francesco Crescente, Antonio D’Agostino, Agnese Ferrante, Gianfranco Groccia, Maria Antonietta Guaragna, Mario Malagrinò, Maria Concetta Rubino, Rosa Schettino, Pierluigi Schifino, Simona Sola, Luca Supino, Lorenzo Tricoce.

IL MOVIMENTO 5 STELLE E “FORZA SUD” Ai piedi del Pollino pentastellati e democratici non hanno chiuso l’accordo che li vede invece alleati al Governo. Per questo Giuseppe Campanella (M5s) sarà sostenuto da due liste. Quella ufficiale del movimento composta da: Apollaro Rosy, Cirone Salvatore, Conte Anna, D’Atri Aldo, D’Ingianna Carmine, Donato Emanuela, Fasanella Francesco, Filomia Francesco, Guarnieri Francesco, Marchionne Livia, Martire Luca, Mazzafera Giuseppe, Rota Giuseppe, Santoro Gemma, Schettini Gabriele, Zaccaro Rossella. E la lista “Sviluppo per Castrovillari ed il Territorio” in cui sono candidati: Bagli Simone, Barbieri Vincenzo, Cosimo Bruno Lorenzo, D’Aquila Raffaella, Di Franco Claudia, Di Marco Maria Rosaria, Filomia Giuseppe, Malomo Aldo, Metaponte Domenico, Murano Elisabetta, Praino Maria, Sancineti Gemma Grazia, Santoro Marco, Sidero Antonio, Volpe Matteo Walter Carmine, Vuodo Giancarlo. Sosterranno invece la candidatura a sindaco di Vittoria Bianchi con “Forza Sud, Movimento Politico Culturale”: Giovanni Mario Martino, Antonio Barbarossa, Clementina Barco, Giuseppe Bonifati, Ester Caldarelli, Alessio Ciancio, Cinzia Castellana, Costanza D’Elia, Walter Fiore, Lucia Fragale, Gaetano Anzillotta, Gaetano Con “te, Giuseppe Viola, Valentina Vizzi. (m.presta@corrierecal.it)