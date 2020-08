Covid-19, un caso positivo a San Lucido Coronavirus, Luigi Novello annulla la manifestazione elettorale in programma questa sera a San Lucido: «Di fronte a questo nuovo caso, per il momento circoscritto, preferiamo fermarci» Stampa articolo

SAN LUCIDO Oltre al nuovo caso di Covid-19 nella città di Paola c’è un nuovo positivo anche a San Lucido. Ne dà notizia il candidato a sindaco Luigi Novello il quale sul noto social network annuncia di avere annullato la manifestazione elettorale di stasera.

«Lo facciamo – spiega Novello – come atto di responsabilità verso la nostra comunità. Il periodo buio che abbiamo attraversato ci ha segnato tanto e, di fronte a questo nuovo caso, per il momento circoscritto, preferiamo fermarci, implorando, i nostri concittadini (in particolar modo i giovani), a rispettare il distanziamento sociale e ad utilizzare i dispositivi di protezione personale. Non dobbiamo sottovalutare questo maledetto virus e noi non ce la sentiamo di essere strumento di eventuali assembramenti».

«Diciamocelo chiaramente – aggiunge Novello – e senza creare allarmismi, ma con sincerità e ben consapevoli del passato recente, che ci ha interessato: non abbiamo controlli a sufficienza, la curva dei contagi sta risalendo in modo preoccupante e non abbiamo certezze, da parte del mondo scientifico, su una cura che funzioni e che argini il Covid-19».

Novello invita a fermarsi e riflettere «con saggezza e ponderazione. Prevenire è meglio che curare e, non ci stancheremo mai di ripeterlo, la salute viene prima di ogni altra cosa, politica compresa» ed esprime «vicinanza e sincera solidarietà alla famiglia colpita da questo oscuro nemico, che è dietro l’angolo e non risparmia nessuno! Dobbiamo mantenere, tutti bel alta la guardia e non sottovalutare il momento comunque delicato, con serenità».