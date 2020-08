Scoppia la protesta a Cosenza. Aperto il mercato davanti al municipio I commercianti lamentano la mancata apertura dello spazio loro riservato nel quartiere Arenella. Esposti striscioni con slogan e richieste di avere uno spazio per poter vendere i loro prodotti alimentari Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Protesta a Cosenza, davanti a Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, da parte dei commercianti ambulanti che lamentano la mancata apertura del mercato del quartiere dell’Arenella. L’Amministrazione comunale, infatti, ha disposto nello scorso mese di maggio, lo spostamento temporaneo del mercato alimentare, dalla storica sede di via Asmara a piazza Arenella, ma ancora non c’è stata nessuna apertura dello spazio. Per questo, oggi i commercianti hanno letteralmente portato il mercato in piazza dei Bruzi, come forma di protesta. Esposti striscioni con slogan e richieste di avere uno spazio per poter vendere i loro prodotti alimentari. Una delegazione di produttori e coltivatori è stata ricevuta dall’assessore alle Attività produttive Loredana Pastore.